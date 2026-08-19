Estas son las personas que iban a entrar al gobierno De la Espriella y se quedaron por fuera por su pasado con Petro

El Gobierno de Abelardo De La Espriella comenzó a revisar con lupa los antecedentes de las personas que aspiran a ocupar cargos en la administración nacional.
La instrucción presidencial a varios ministros, según se ha conocido, ha sido verificar las hojas de vida, los vínculos laborales y las actuaciones previas de los candidatos para evitar nombramientos que puedan resultar incompatibles con los principios y lineamientos del nuevo Ejecutivo.
La advertencia cobró especial relevancia durante los primeros días del Gobierno, mientras el país aún atendía las emergencias provocadas por el terremoto que sacudió varias regiones de Colombia.
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En paralelo con la respuesta a la tragedia, la administración del abogado De la Espriella avanzó en la conformación de su gabinete y en la designación de funcionarios para distintas entidades.
Sin embargo, algunos de esos nombramientos tuvieron que ser revertidos o quedaron en el camino después de que se conocieran los antecedentes de sus protagonistas y sus vínculos con el gobierno de Gustavo Petro.