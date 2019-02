El Fiscal critica la ley Estatutaria de la JEP y le pide a Duque objetarla

“Yo no voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional, tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto.”, dijo el presidente Duque antes de las declaraciones del Fiscal. Sostuvo que es preferible tener Ley Estatutaria de la JEP que no tenerla, porque se necesitan normas claras y no la incertidumbre normativa. El Presidente tiene 20 días para analizar y firmar el documento. Las razones por las que Duque puede considerar inconveniente la Ley, pueden ser de orden económico, social o político, ya que tiene aprobación de la Corte Constitucional.