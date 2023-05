“Uno desde la oposición no puede limitarse al micrófono del Congreso, hay otros instrumentos por utilizar. El país en este momento de desafío tiene que activar la institucionalidad. Eso implica una buena función del Congreso y una buena función de la Rama Judicial, pero ella no actúa de oficio, hay que activarla y eso implica presentar demandas cuando corresponda, por ejemplo, cuando consideramos que el presidente abusa del poder al otorgarle beneficios de libertad a miembros de la Primera Línea”.

Además, aseguró que el Jefe de Estado no se siente cómodo gobernando porque cree que sigue con una mentalidad de opositor, que considera contraproducente para el país. También puso en tela de juicio la veracidad de la independencia decantada por el Partido Conservador y La U.

¿Siente que el Presidente intenta presionar al Congreso con su convocatoria a marchar?

“Sí. Lo que pasa es que Petro es un presidente con mente de opositor, él no se siente cómodo gobernando. Petro es un liderazgo tóxico para el país, un liderazgo correcto convoca, equilibra, escucha, pero él tiene un liderazgo tóxico al decir: o es conmigo o es contra mí. Y ese contra mí plantea un desafío a las instituciones y en particular a la figura del Congreso y a la Rama Judicial. Tan es así que la Corte Suprema de Justicia tuvo que salir a contestarle en tiempo récord por asegurar que era el jefe del fiscal general de la Nación, la Corte entendió el riesgo que hay ahí”.

Uno de los temas que usted más cuestiona es la paz total, ¿qué reparos tiene al respecto?

“Hoy nadie sabe qué es la paz total. Es un eslogan dentro del que van un montón de grupos y factores, pero nadie sabe ni metodología ni rutas jurídicas. Hoy en el Congreso no se ha avanzado la ley de sometimiento, que es el mayor instrumento para las bandas criminales. No hay ni instrumento jurídico, ni organización y el Gobierno creo que va a perder control sobre ese barco, porque no tiene como manejar todos esos intereses con ilegales al mismo tiempo”.