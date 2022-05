Sergio Fajardo

La bandera del candidato de la Coalición Centro Esperanza ha sido que va “sin alianzas”, al menos en esta primera vuelta de campaña presidencial. Aunque la decisión le podría estar costando una suma considerable de votos, el candidato de centro se ha ceñido al trabajo de los partidos que integran la coalición (Colombia Renaciente, Alianza Social Independiente –ASI–, Nuevo Liberalismo, Somos Verde Esperanza, Movimiento Compromiso Ciudadano y Partido Dignidad).

“Yo no estoy acá como candidato a la Presidencia por la vanidad del poder, por un puesto, ni para negociar unas cuotas”, aseguró hace tan solo tres semanas, cuando reafirmó su candidatura y, también, en un intento de pulla a los otros candidatos que han sido ampliamente cuestionados por sus acercamientos.

Sin embargo, sí hay una figura que le ha dejado algunas críticas. Se trata del politólogo y analista Ariel Ávila, quien ha sido llamado como “el coordinador antifico” de la campaña de Fajardo y a quien el candidato presidencial ha respaldado.

“El tiene una confrontación política con la figura del Centro Democrático. Yo no he creado ninguna estructura de ataque”, dijo Fajardo en el último debate organizado por El Tiempo y Semana. “Si Ariel Ávila dice mentiras sobre los clanes que apoyan a Fico, que las desmientan. Yo no tengo testaferros, ni financiadores ocultos y no filtro noticias”, aseveró.