Golpe a la coalición del Gobierno en la elección de magistrado del CNE

Un nuevo golpe recibió este miércoles la coalición de gobierno en el Congreso de la República, al perder la elección del nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral, tras una alianza que consolidaron los partidos Liberal, Cambio Radical, La U e incluso los cristianos de Mira, que apoyaron a Virgilio Almanza Ocampo.

Este además, políticamente, se considera fue otro triunfo del expresidente César Gaviria, a quien apadrinó el nombre de Almanza desde hace un mes, cuando se determinó no acoger en la alianza al Partido Conservador, el cual reclamó que esa curul en el CNE le correspondía.

La sesión del Congreso en pleno arrancó precisamente con la advertencia de los conservadores que se retiraban. El vocero en la Cámara, Juan Carlos Wills, indicó que hay un vicio en la elección porque de forma equivocada se está acogiendo el concepto del Consejo de Estado. “No se puede acoger de lo que conviene o no”, dijo Wills.

Frente a esa posición, el senador de Cambio Radical, Carlos Abrahan Jiménez, sostuvo que “aquí no hay avionada de Cambio Radical, la U y Liberal. No reclamen lo que los números no le daban, por eso reclamamos lo que nos corresponde”.

En el mismo sentido, el senador liberal Guillermo García Realpe sostuvo que hay claridad de cómo debe ser la elección del reemplazo de Heriberto Sanabria. “Las consultas se realizaron conforme a las normas y lo que correspondía”, indicó.

Desde el partido Colombia Justa Libres, el representante Carlos Eduardo Acosta señaló que esta es una “violación abierta contra las minorías”, esto porque reclamaban el derecho para que el magistrado fuera Holman Ibáñez, de ese partido, el candidato que en su momento seguía en la lista cuando hace un año se escogieron a los magistrados del CNE.

A la postre se retiraron el Partido Conservador, el cual como forma de protesta no postuló a su candidata María Mercedes López, la actual secretaria general de ese partido. El Centro Democrático fue la otra gran bancada que se abstuvo en la votación, el partido de gobierno. Igualmente se marginó Colombia Justa Libres.

Tras su elección, Almanza sostuvo que hará una magistratura con “imparcialidad, independencia y así actuaré en cada labor asignada, soy consciente de la responsabilidad que significa ostentar la investidura”.

En total, Almanza tuvo en el Senado 51 votos a su favor y 4 en blanco, mientras que en la Cámara tuvo 88 votos de apoyo y 14 fueron en blanco.

La composición ahora del CNE será con Doris Méndez (Partido Liberal); César Abreo (Partido Liberal), Virgilio Almanza (liberal-coalición); Jaime Luis Lacouture (Partido Conservador); Hernán Penagos (Partido Social de Unidad Nacional, La U); Jorge Rozo (Cambio Radical); Renato Contreras (Centro Democrático); Pedro Felipe Gutiérrez (Centro Democrático); y Luis Guillermo Pérez (partidos de oposición).