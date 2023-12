Días después, Quintero dijo en una entrevista con Caracol Radio que el exsenador petrista “no es un político que representa a Pacto Histórico ni que necesita el país”, al tiempo que dijo que no se veía teniendo jefes, pues “si tengo que decir algo lo digo y me paro duro en lo que no me gusta”.

Hasta ahora, Carolina Corcho –quien sigue haciendo activista por la reforma a la salud del Gobierno– no se ha pronunciado sobre este guiño de Gustavo Bolívar.

