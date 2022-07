¿Barreras es la manzana de la discordia en el Pacto?

Es casi un hecho que Barreras ocupe la presidencia del Senado durante el primer año de gobierno de Gustavo Petro. La postulación interna del político para este cargo generó voces de rechazo al interior del Pacto Histórico.

Bolívar, López y hasta la vicepresidenta electa, Francia Márquez, son algunas de las voces que se han opuesto al protagonismo de Barreras al interior de su coalición.

“Respeto y acato la decisión pero no digan mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo. Roy es importante en ese rol y tiene la ‘experiencia’. Pero no, no representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto”, crítico Bolívar.

La respuesta de Bolívar fue a la senadora María José Pizarro, quien había catalogado la postulación de Barreras como “concertada, democrática y dialogada”.

“Ni democrático, ni concertado, ni dialogado. Si vas a informar, aférrate a la verdad. Esperaba más de usted”, respondió, a su vez, López a Pizarro.

Barreras ha respaldado los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Solo se ha opuesto a Iván Duque. En su trayectoria política ha pasado por Cambio Radical, el Partido de la U, Partido Liberal e, incluso, ha sido cercano a un sector del partido Conservador.