Video: chiflan a Gustavo Petro en el centro de Medellín

Ante lo tensa que se estaba volviendo la situación, el senador Petro abandonó la zona mientras era escoltado por su equipo de seguridad y el grupo de integrantes de su proyecto político que lo acompañaba en el recorrido público.

La abucheada contra el líder de la Colombia Humana y el Pacto Histórico, que ha estado haciendo visitas a diferentes ciudades en las últimas semanas, quedó registrada en varios videos que grabaron los testigos del hecho y difundieron a través de redes sociales.

Este diario intentó comunicarse en varias ocasiones con el Senador; sin embargo, tras la publicación de este artículo, respondió en Twitter que no abandonó la zona en la que fue abucheado, y que de hecho, pasadas las 9:00 p.m. aún se encontraba en el sector de Moravia.

“Siempre estoy escoltado y no abandoné la zona, de hecho aún a esta hora estoy allí. He visitado talleres de confecciones, habitantes de Moravia, he logrado que fuerzas de la sociedad antioqueña abracen el progresismo con fuerza y amor”, sostuvo.