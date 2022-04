Petro sí habló con Moreno

Estos diálogos a través de intermediarios han levantado suspicacias en el uribismo debido a que Petro ha hecho política en las últimas semanas ofreciendo un “perdón social”, que incluye al expresidente Álvaro Uribe, al ELN y ahora a políticos corruptos. El propio Uribe hizo eco de la información y cuestionó en Twitter si el candidato busca el apoyo electoral de corruptos a cambio de beneficios judiciales.

Petro también denunció en redes sociales –sin aportar pruebas– que se “confecciona un plan desde las cárceles” para supuestamente infiltrar dineros del narcotráfico a su campaña presidencial.

El candidato de izquierda reconoció que su hermano le sirvió de puente con el exsenador del Polo, condenado por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y cohecho propio por ejercer presiones a funcionarios para que se le entregaran contratos de infraestructura vial a apadrinados suyos.

“(Juan Fernando Petro) estaba hablando con Iván Moreno (...) él no es narco, no es parapolítico, fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social y eso se está discutiendo dentro de las cárceles”, dijo Petro en La W.

De entrada, el candidato del Pacto Histórico reconoció su interés por hablar con el hermano del exalcalde de Bogotá, también –como se dijo– condenado por el carrusel de la contratación en la capital; sin embargo, no aclaró cuál es el acuerdo que busca.

Por su parte, el hermano de Petro aseguró que no se trató de una búsqueda por un acuerdo electoral. “Ni pidiendo votos, ni dinero, estaba en una agenda de paz. ¿Por qué le tiene tanto miedo y odio a la paz?”, le respondió Juan Fernando Petro al expresidente Álvaro Uribe.



¿Busca votos de corruptos?

A pesar de que el hermano de Gustavo Petro negó que estuviera en búsqueda de un acuerdo electoral en La Picota, esta muestra de disposición de diálogo ha dado de qué hablar, pues ese relacionamiento se da en plena contienda electoral y con personajes que tienen amplio conocimiento de cómo conseguir votos.

En su defensa, el candidato planteó que él denunció a los hermanos Moreno Rojas por el carrusel de la contratación, pero Iván Moreno lo señaló el 2014 de tener intereses con el grupo Nule, protagonista del corrupto carrusel de obras en Bogotá, porque su concuñado Carlos Gutiérrez Robayo hizo negocios con esa firma por más de $30.000 millones.

Tras conocerse este contacto entre Petro y Moreno Rojas se ha puesto la lupa sobre el “perdón social” (ver Paréntesis) en el que insiste el candidato, quien no aclara cuál es la exigencia que le haría a corruptos condenados a cambio de “perdonalos” si llega a la Casa de Nariño