Las versiones que entregó el equipo de Gustavo Petro no encajan. Después de perderse del mapa de la opinión pública durante cinco días, este jueves el presidente electo reapareció en Twitter asegurando que estaba en Caño Cristales, en La Macarena, Meta.



El caso no pasaría de ser un evento más en su agenda si no fuera por dos hechos que lo dejan mal parado: uno, es que ese viaje no lo hizo esta semana sino el 17 de julio pasado, es decir ya han pasado más de quince días. Y el segundo, es que esa explicación engañosa sobre su ausencia, despierta más interrogantes sobre lo que en realidad estaba haciendo o sobre qué le paso en esos cinco dìas ‘perdido’.

Y no era una ausencia cualquiera, no solo no se le vio en ningún evento desde el pasado viernes 30 de julio, sino que el martes 2 de agosto dejó plantados a 917 alcaldes que lo esperaron por al menos seis horas en Bogotá y nunca apareció.



Los periodistas preguntaron el miércoles y el equipo de trabajo de Petro respondía de manera escueta que el presidente electo tenía agenda privada.



Y lo curioso es que a primera hora del jueves tanto Petro como su equipo salieron a decir que había estado en Caño Cristales. Petro no quiso ser preciso en la fecha en su trino pero su equipo si se la jugó.