Es claro que Gustavo Bolívar no entró a la política por necesidad económica, sino más bien por su interés personal de impulsar cambios sociales a través de las leyes, misión que reconoció que no es tan fácil como pensaba, debido al complejo entorno que representa el Congreso de la República, más cuando fue congresista de la oposición a Iván Duque. Fruto de las exitosas producciones televisivas, Bolívar ha amasado una fortuna especialmente en Estados Unidos, donde tiene una casa en Miami de unos 1,3 millones de dólares (6.200 millones de pesos de hoy) y un yate de 70.000 dólares (336 millones de pesos), por lo que ha insistido que el hecho de ser de izquierda no implica que tenga que ser pobre ni anticapitalista.