“Hasta muy pronto, Colombia. Me van a hacer mucha falta. Me voy con Flor a pasar unas semanas con mi familia. No veo la hora de regresar a construir el partido Verde Oxígeno. A sus miembros, nos vemos el próximo sábado en la asamblea por zoom”, aseguró la excandidata por su red social.

Betancourt informó que en Francia se reunirá con su mamá, sus hijos y nietos, además les manifestó a sus seguidores que los extrañará, pero que volverá en algunas semanas.