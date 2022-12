Hernández, quien ya le había enrostrado a Petro su postura como candidato cuando decidió oponerse a la renovación de la flota aérea por parte del gobierno de Iván Duque, reivindicó su independencia y sostuvo que, si bien le han ofrecido burocracia, no ha aceptado: “Ni un tinto me han dado”, señaló.

“Entiendo que los congresistas que ya recibieron puestos les toque quedarse callados, por vendidos, por comprados, pero conmigo el asunto es diferente, porque a mí ni un tinto me han dado y no porque no me lo hayan ofrecido, sino porque no se los he aceptado”, manifestó el senador a través de su cuenta en Twitter.