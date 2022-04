“El Nuevo Liberalismo no renació para ser un partido faltón”: Galán tras jugada de Negret Juan Manuel Galán afirmó que todo aquel que no apoye a Sergio Fajardo no podrá reclamar vocería en sus filas.

Juan Manuel Galán se mostró en descontento con que Carlos Negret se haya ido a apoyar a Federico Gutiérrez. FOTO COLPRENSA Y JUAN ANTONIO SÁNCHEZ