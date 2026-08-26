La derrota del Pacto Histórico en la elección del CNE: así quedaron las fuerzas

El Congreso definió a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo que hasta 2030 vigilará los asuntos centrales de la vida política y electoral del país. La jornada de votación dejó un resultado favorable para el Gobierno: el ministro del Interior Rodrigo Lara se anotó un triunfo y la centroderecha y la derecha se quedaron con siete de las sillas en juego. La oposición, en cambio, salió golpeada: perdió una tercera silla que daba por casi asegurada.
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Por cuenta propia, al ser la bancada más numerosa del Congreso, el Pacto Histórico tenía garantizados dos cupos en el nuevo CNE. Ese derecho lo ocuparon la exministra y exsuperintendente Cielo Rusinque y la exfuncionaria de la Agencia Nacional de Tierras Ana Jimena Bautista, abogada de la Universidad del Cauca con experiencia en asuntos agrarios y cercana al entorno de Felipe Harman, exdirector de esa entidad.
La llegada de Bautista no estuvo exenta de sorpresas. Durante semanas se dio por hecho que el segundo cupo del Pacto sería para el exrepresentante Alirio Uribe, uno de los congresistas con contactos dentro del Legislativo en el cuatrienio pasado. Sin embargo, el propio expresidente Gustavo Petro lo habría descartado en una reunión días antes de la votación.