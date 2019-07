“No fue una pérdida de tiempo, fue un debate muy importante y, al final, el caso ‘Santrich’ le dio la razón al Gobierno, en el sentido que era necesario tener total claridad sobre la competencia entre la justicia transicional y ordinaria cuando se trata de casos como ese. La discusión que se dio tiene argumentos jurídicos que fueron válidos”.

¿Por qué no avanzan las reformas a la justicia y a

la política?

“Esos proyectos nunca han podido pasar, desde la Constitución del 91 han tratado de hacerse reformas a la justicia. Que cambie lo que quedó diseñado es muy difícil porque involucra a los tres poderes públicos, es un proyecto en el cual chocan visiones e intereses que dificultan el trámite. Diría lo mismo con la reforma política, porque la que el país necesita, que es acabar con el voto preferente, la paridad en la conformación de las listas y la democratización interna de los partidos, tiene que ver con las reglas de juego para acceder al poder y por eso se dificulta la aprobación”.

Pero, ¿las presentarán en esta legislatura?

“La reforma política requiere del consenso y no hay acuerdo. Yo he hablado con todos (los partidos) y la gran mayoría no lo están. Algo similar ocurre con el caso de la reforma a la justicia, la ministra adelanta conversaciones con diferentes sectores de las cortes y de los partidos políticos, a ver si se puede llevar en los próximos meses. No está descartado”.

¿Qué pasó con los proyectos anticorrupción? ¿Se le dio la espalda a 11 millones de votos?

“De ninguna manera. El proyecto anticorrupción que elimina la figura de casa por cárcel se va a presentar hoy con mensaje de urgencia como dijo el presidente Iván Duque. Hay algunos que les falta un solo debate en la Cámara, como el proyecto de conflicto de intereses o el de publicación de bienes”.

Pero el que le da cárcel a los corruptos se hundió entre polémicas y malentendidos...

“Se va a volver a presentar, ya hay un acuerdo con el fiscal general, con los partidos y con el Gobierno. Va con mensaje de urgencia”.

¿Cuál es la estrategia del Gobierno para acercarse más a los partidos y obtener mayorías?

“Con los partidos de gobierno hacemos revisiones proyecto por proyecto. Cada uno tiene su dinámica y si hay acuerdos y coincidencias, los proyectos pasan. Esa es la dinámica con la que se ha venido trabajando”.

¿Hay interés en recibir a otras fuerzas políticas como partidos de gobierno, como Cambio Radical?

“Cambio Radical ha presentado algunas iniciativas, por ejemplo ha solicitado el apoyo en la ley de consulta previa. Se van a reunir en los próximos días para definir sus prioridades y el Gobierno estará atento a apoyar aquellas iniciativas que sean viables. De igual manera con el Partido Liberal”.

Entonces, ¿sí hay acercamientos con Cambio Radical y el Partido Liberal?

“(Silencio) sí, con los partidos de gobierno hay un entendimiento permanente. Hay puntos de coincidencia con el Partido Liberal y con Cambio Radical en lo que hemos venido hablando”.

¿El presidente saliente de la Cámara, Alejandro Chacón, fue el principal obstáculo para el Gobierno?

“No creo. El Congreso tiene sus propias dinámicas y nosotros las respetamos. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para darle trámite a los proyectos y lamentablemente el de rendición de cuentas y el de conflicto de intereses, solo les faltó la aprobación en la Cámara”.

¿Cuál será el enfoque para esta nueva legislatura?

“Cada cartera de gobierno responde por sus iniciativas y debe llamar a los partidos, buscar las mayorías y darle trámite. Esta es una legislatura bastante lenta por las elecciones regionales, los congresistas estarán en campaña”.

¿El Gobierno le dará prioridad a la cadena perpetua para violadores de menores de edad y al proyecto de doble instancia retroactiva?

“El primero es una iniciativa que varios partidos están respaldando, que el presidente dice que está lista para impulsar. Estamos revisando cuál es el mejor mecanismo desde el punto de vista constitucional. La doble instancia la anunció el Centro Democrático y vamos a esperar la reacción del mismo, para pronunciarnos al respecto”.

Pero, el de doble instancia o “ley Arias”, ya dijeron que lo apoyaban...

“Si, estamos esperando el proyecto como tal, pero sí va a tener el apoyo del Gobierno, porque consideramos que la doble instancia es un derecho de todas las personas, en todos los tiempos y en todos los estados”.