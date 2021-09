La pregunta explícita de este periódico fue: “¿Usted confía en la imparcialidad de los entes que lo están investigando?”. Y la respuesta de Fajardo fue: “Yo quiero confiar. Pero cada día me dan más razones para no hacerlo”.

Fajardo no solo ha asegurado que es inocente de todo los cargos, sino que en su más reciente entrevista con EL COLOMBIANO señaló que, aunque desea confiar en la imparcialidad de las instituciones que lo están investigando y juzgando, cada día le dan “más razones para no hacerlo”.

“Lo que yo veo en esa argumentación de la Contraloría es una argumentación “pegada con babas”. Creo que es una mala argumentación y es nuestra responsabilidad demostrar que están equivocados. Igual pasa con la Fiscalía. Yo sé que tengo que responder y vamos a responder”, aseguró el precandidato.

Ante las voces que le piden su renuncia mientras avanzan sus casos, el candidato respondió que no lo considera. “Los que están detrás de eso son la expresión más corrupta de nuestra sociedad y son los que quieren que me retire. Yo no me voy a retirar de la contienda presidencial”.