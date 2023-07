A solo 3 días de que el Congreso reanude sesiones el próximo 20 de julio, este lunes el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco , se declaró optimista frente al nuevo periodo legislativo y señaló que conseguir los votos para hacer realidad las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro –salud, laboral, pensional y ahora educación– no es una tarea solo suya, sino “de todo el gabinete”.

En esa línea, explicó que además de la pensional y la salud, que continúan su trámite, se tiene previsto radicar proyectos como la reforma a la educación, a los servicios públicos y la laboral (que se hundió en el periodo pasado), así como la ley de humanización carcelaria y sometimiento a la justicia. Sin embargo, no precisó en qué fechas será dicha radicación.

“No hemos hecho lentejismo. Si así lo hubiéramos hecho se habrían aprobado rápidamente los proyectos, como ocurrió en otros gobiernos. Estamos en un proceso de conversación, un proceso de acción con los congresistas (...) Tenemos que conseguir los votos. Esa tarea no la tiene solo el ministro del Interior, sino todo el gabinete. Bienvenidas las propuestas” , explicó.

Según Velasco, en el caso de la laboral, no se arranca de ceros gracias al trabajo realizado en la pasada legislatura y los consensos que busca la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. “Con los propios congresistas de la U avanzamos bastante y en su momento hubo más de 45 artículos conciliados”.

Frente al proyecto de sometimiento, el ministro explicó que se necesita un instrumento para lograr que los fiscales ante los jueces puedan hacer una buena negociación de sometimiento a la justicia. No se descarta que sea una reforma a la Ley de Justicia y Paz: “No se ha definido claramente si es un proyecto nuevo o es de alguna manera una modernización de la Ley de Justicia y Paz. Es una decisión que todavía no se ha tomado”.