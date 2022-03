Una decisión fundamentada en un compromiso con el país, la opción de poder que se tiene con el centro, el compromiso con la implementación del acuerdo de paz y la protección del medio ambiente fueron las razones por la cuales, según Luis Gilberto Murillo, le llevaron a aceptar ser el candidato a la Vicepresidencia de la República en la fórmula con Sergio Fajardo.

Murillo, quien era hasta este martes candidato presidencial por el movimiento Colombia Renaciente, sostuvo que su postulación no está basada en conseguir burocracia o beneficios personales. “Yo no estoy en esto por puestos, no es un cálculo político”, sostuvo Murillo, al indicar que con Fajardo coinciden en que tienen unas propuestas serias que las van a implementar con su programa de gobierno.

Destacó además que junto a Fajardo generarán unidad en el país, para que el país encuentre la diferencia frente a las otras dos propuestas. “Esta es una verdadera opción de cambio que le ofrecemos al país”, declaró.

Así mismo, Murillo reconoció que recibió una propuesta de Gustavo Petro para que se fuera a militar al Pacto Histórico, pero su postura política ha sido siempre de centro. “Soy un hombre muy ponderado y de centro, me siento cómodo con Sergio”.