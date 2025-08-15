“No tuve que ver”: Murillo por pedido de residencia para Carlos González a Nicaragua

El excanciller Luis Gilberto Murillo se refirió a la relevación de los documentos que muestran que el Gobierno de Colombia adelantó trámites en Nicaragua para renovar la residencia del exsecretario del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, en líos con la justicia por el saqueo a la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo (UNGRD). El presidente Gustavo Petro niega la solicitud. Le puede interesar: Embajada de Colombia en Nicaragua tramitó residencia a Carlos Ramón González el mismo día de su imputación. Sobre esa gestión adelantada por la Embajada de Colombia en Nicaragua —revelada por Noticias RCN—, Murillo le dijo a EL COLOMBIANO que no tuve nada que ver con esos movimientos en ese país y que hizo “una gestión seria al frente de la Cancillería”.

“La gestión que al parecer se hizo en mayo es un hecho irregular que no se puede repetir y debe ser investigado por las autoridades competentes”, expresó el exfuncionario. Así mismo, agregó que “como decimos en Colombia, no tengo velas en ese entierro”, en referencia a que esos documentos fueron gestionados a finales de mayo, cuatro meses después de salir de la Cancillería.

¿Qué pidió Colombia a Nicaragua sobre Carlos Ramón González?

Según los documentos de la Embajada colombiana, la solicitud de renovar la residencia de González en Nicaragua fue realizada el pasado 21 de mayo: el mismo día en que fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros. El exfuncionario es investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Así mismo, muestran que las movimientos en ese sentido databan de meses atrás y que el Gobierno Petro tenía conocimiento de que González seguía en Nicaragua desde noviembre de 2024. De hecho, una de las cartas expresaba que “la Embajada de Colombia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, con ocasión de solicitar la renovación de residencia”. “Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre de 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país”, añadió la misiva.

Al respecto, la representación del Gobierno pidió el apoyo explícito del Ministerio de Migración y Extranjería de Nicaragua para regularizar el estado migratorio de González, “buscando que se renueve la residencia del compañero”, teniendo en cuenta que vencería el 14 de junio.

¿Qué respondió Gustavo Petro sobre la solicitud?