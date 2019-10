Caldente debate por moción de censura contra MinTransporte

Cero y van tres. Ninguna de las mociones de censura que se han adelantado a ministros del presidente Iván Duque han prosperado en el Congreso de la República. Así sucedió este martes con la moción que se adelantó contra la titular de la cartera de Transporte, Ángela María Orozco, cuando fueron más las voces de apoyo que de cuestionamiento.

Incluso el debate de la moción fue más un enfrentamiento entre el senador Jorge Robledo, el convocante y el Centro Democrático, que apoyó a la ministra Orozco.

La discusión arrancó con un enfrentamiento que tuvo Robledo con quien presidía la plenaria, el primer vicepresidente Honorio Hénriquez, a quien amenazó de no hacer el debate sino lograba imponer el silencio. “Estoy hasta la coronilla, siempre es lo mismo, no tengo las garantías. Si no me dan las garantías no hay moción de censura”, señaló Robledo molesto, mientras Henriquez le daba la palabra.

Ya en su intervención, Robledo volvió a centrar su alegato para la moción en que la ministra Orozco, como la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, están impedidas para haber liderado el proceso de solución al complejo contrato de la Ruta del Sol II, porque ellas habían trabajado con el grupo financiero de Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Incluso, Robledo sostuvo que la ministra Orozco, para favorecer a Sarmiento, consideró a los bancos como terceros de buena fe, lo cual le impide la ley de hacerlo. Sin embargo, la ministra le revertió ese postulado y recordó la normatividad que le apoya en ese sentido, incluyendo una sentencia de la Corte Constitucional.

Los postulados de Robledo fueron criticados por el senador uribista Ernesto Macías, quien sostuvo que “esto es un refrito, las mismas cosas a medias”.

Además, le expresó que “es una falacia manifestar que les dieron la condición de terceros de buena fe a los bancos, entonces porque la ministra hizo lo que dice la ley debe renunciar, no”.

Macías, en su tono mordaz, le cuestionó a Robledo que porque sólo busca la moción de censura a la ministra Orozco por este de tema de la Ruta del Sol, en donde no tuvo nada que ver, pero que en su momento no presentó la misma figura contra las entonces ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez.

Y Robledo le contestó que “hubiera sido un idiota si las denuncio antes de renunciar ellas, porque el delito se conoció luego de salir”.

A su turno, la ministra expresó que tiene claro que no tenía ninguna inhabilidad ni incompatibilidad para ocupar el cargo, como tampoco para estar al frente de la solución de este contrato, “si las hubiera tenido no habría aceptado la invitación que me hizo el señor presidente de ser la ministra”.

Explicó, además, que sus actuaciones con base en este tema las tomó entre otros con el fallo del tribunal administrativo de Cundinamarca y la Corte Constitucional, el laudo arbitral.

La funcionaria retomó más elementos jurídicos que, según ella, le permiten estar en el cargo y con la certeza de que lo actuado frente al contrato de la Ruta de El Sol II fue lo correcto.

Luego intervinieron algunos senadores del conservatismo y de Cambio Radical, que también dieron el respaldo a la ministra de Transporte, y en el mismo sentido estuvieron los congresistas cristianos.

Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, retomó parte de lo explicado por Robledo, e insistió en que los vínculos de la ministra Orozco con el banquero Sarmiento le tienen que llevar a renunciar.

Finalmente, el presidente del Senado, Lidio García, convocó para el lunes próximo a la votación de la moción, la cual se estima será negada por más de 60 votos y tan sólo alcanzará no más de 20 para apoyarla.