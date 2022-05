En este sentido, añadió Barrios, no sería correcto que delegados de la MOE Colombia se hubiesen reunido con equipos políticos o congresistas electos, no porque sea una actividad indebida o prohibida, sino porque esto debe hacerse previamente informado y con el aval de la organización.

En pocas horas el país vivirá la jornada electoral, para la cual se dispusieron en total 12.263 puestos de votación. Las urnas permanecerán abiertas desde la 8:00 a.m. hasta las 4:00 de la tarde.

En Antioquia hay 5.1 millones de personas habilitadas para votar en 1.159 puestos de votación que estarán distribuidos en los 125 municipios del departamento. Antes de salir, la autoridad recomienda verificar el puesto de votación y mesa en la página www.registraduría.gov.co tener claro su lugar y mesa de votación.

Registraduría dice que estas serán las elecciones más observadas

Entre tanto, desde el organismo electoral informaron que más de 27 organizaciones internacionales estarán en Colombia para brindar acompañamiento técnico y cumplir labores de observación electoral durante los comicios de este domingo.

Alexander Vega, registrador nacional, expresó que estas serán las elecciones más observadas por organizaciones internacionales. Algunas de estas han hecho un acompañamiento en los diferentes simulacros que se han realizado.

“Son ocho las misiones de observación acreditadas: la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos

(OEA), el International Foundation for Electoral Systems (IFES), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional), la Association of World Election Bodies (A-WEB), todas tienen el objetivo de brindar garantías y blindar el proceso y verificación a los softwares de escrutinios”, puntualizó Vega.

Alberto Óscar Uez, coordinador de Auditorías Informáticas de Transparencia Electoral América Latina, también resaltó que los organismos internacionales pueden hacer este tipo de acompañamiento al proceso electoral. Estas misiones estuvieron toda la semana en el país y este domingo observarán el desarrollo de la jornada en diferentes puestos de votación, algunos de los cuales contarán con la implementación de la biometría.