“El camino que propone Iván Cepeda es el de Cuba y Venezuela”: Paloma Valencia

Con la meta de ser la primera mujer presidenta de Colombia, la senadora Paloma Valencia encara el primer tiempo de la campaña como la ungida del partido del expresidente Álvaro Uribe (Centro Democrático). En las encuestas, es la favorita para ganar la Gran Consulta por Colombia —que reúne a ocho candidatos más— y espera pelearle al abogado Abelardo de la Espriella, quien alienta a no votar esa consulta, el paso a segunda vuelta.
En entrevista con EL COLOMBIANO y Teleantioquia, la candidata uribista habló sobre su trabajo de control político al presidente Gustavo Petro, del papel que jugarían las mujeres en un eventual mandato suyo y de la invitación que hace a abandonar las divisiones entre izquierda y derecha.
¿Cuáles han sido los logros de su papel como opositora al Gobierno Petro?
“Hemos hecho un ejercicio no contra el Gobierno, sino contra las cosas que el Gobierno ha querido hacer contra Colombia. Yo le tumbé el Ministerio de la Igualdad porque era un monstruo burocrático que costaba $1,7 billones. Luego el presidente Petro toma la decisión de convertir la Universidad Nacional en un fondo político para sacar su proceso constituyente, así que demandé la elección de ese rector (Leopoldo Múnera). He logrado, a través del litigio estratégico, tumbarle varios embajadores mal nombrados. Le tumbé las facultades con las que se estaba robando la plata de La Guajira. Le acabo de congelar la reforma tributaria y, si Dios permite, le vamos a poder atajar esa reforma pensional que se roba los ahorros pensionales de los colombianos y que le genera una deuda impagable a la juventud”.
Justamente usted acaba de interponer un recurso en contra del ministro Guillermo Jaramillo por el caso del niño Kevin Acosta...
“Me ofendió mucho que dijeran que la culpa de la muerte del niño fue de la mamá. Lo que ha hecho Gustavo Petro es destruir el sistema de salud que no era perfecto, pero que era muy bueno, y donde la gente hoy no encuentra medicamentos y lo que encuentra son filas”.