“El camino que propone Iván Cepeda es el de Cuba y Venezuela”: Paloma Valencia

Con la meta de ser la primera mujer presidenta de Colombia, la senadora Paloma Valencia encara el primer tiempo de la campaña como la ungida del partido del expresidente Álvaro Uribe (Centro Democrático). En las encuestas, es la favorita para ganar la Gran Consulta por Colombia —que reúne a ocho candidatos más— y espera pelearle al abogado Abelardo de la Espriella, quien alienta a no votar esa consulta, el paso a segunda vuelta. En entrevista con EL COLOMBIANO y Teleantioquia, la candidata uribista habló sobre su trabajo de control político al presidente Gustavo Petro, del papel que jugarían las mujeres en un eventual mandato suyo y de la invitación que hace a abandonar las divisiones entre izquierda y derecha. Le puede interesar: Abecé si es testigo electoral: funciones, límites y nuevas herramientas. ¿Cuáles han sido los logros de su papel como opositora al Gobierno Petro? “Hemos hecho un ejercicio no contra el Gobierno, sino contra las cosas que el Gobierno ha querido hacer contra Colombia. Yo le tumbé el Ministerio de la Igualdad porque era un monstruo burocrático que costaba $1,7 billones. Luego el presidente Petro toma la decisión de convertir la Universidad Nacional en un fondo político para sacar su proceso constituyente, así que demandé la elección de ese rector (Leopoldo Múnera). He logrado, a través del litigio estratégico, tumbarle varios embajadores mal nombrados. Le tumbé las facultades con las que se estaba robando la plata de La Guajira. Le acabo de congelar la reforma tributaria y, si Dios permite, le vamos a poder atajar esa reforma pensional que se roba los ahorros pensionales de los colombianos y que le genera una deuda impagable a la juventud”. Justamente usted acaba de interponer un recurso en contra del ministro Guillermo Jaramillo por el caso del niño Kevin Acosta... “Me ofendió mucho que dijeran que la culpa de la muerte del niño fue de la mamá. Lo que ha hecho Gustavo Petro es destruir el sistema de salud que no era perfecto, pero que era muy bueno, y donde la gente hoy no encuentra medicamentos y lo que encuentra son filas”.

¿Cómo reconstruir el sistema? “Lo primero es pagar. Petro lleva tres años y medio pagando la mitad de las facturas. Los hospitales están cerrando y las más afectadas somos las mujeres, porque además han cerrado todas las obstetricias en el país. El modelo está bien porque con la plata de los que más tienen atendemos a todos. Es un modelo solidario”. ¿Cómo ha asumido el llevar las banderas políticas del Centro Democrático? “Para mí el presidente Uribe ha sido siempre un ejemplo a seguir. Él es un hombre que te permite pensar libremente y ha habido muchas cosas que he propuesto y ha hecho el partido con entusiasmo. Ser la candidata de mi partido me enorgullece”. Además han tenido un año difícil en el partido... “Tuvimos el año pasado el asesinato de Miguel (Uribe Turbay), que fue una cosa que yo todavía no puedo creer que esté muerto. Todavía no alcanza a dimensionar lo que eso significa, el impacto que tiene sobre la familia de uno, mi hija, la psiquis y el empeño que uno tiene en estas cosas. Después condenan al presidente Uribe. O sea, fue un año bien intenso”.

¿Ser mujer marca alguna diferencia para hacer política? “Cuando llegué a la política me decían “ay, Paloma, usted es tan inteligente, cómo habla de bien y cómo es de carismática, pero lástima que sea mujer”. En cambio hoy las mujeres colombianas están sintiendo que llegó nuestro momento. Llego a cualquier sitio y las primeras en saludarme con un entusiasmo mayúsculo son las mujeres: la señora de edad, la de mi edad, la jovencita y las niñitas. Hay una cosa muy potente que he visto con las mujeres y es la idea de que elegir la primera mujer presidenta de este país sería un gran cambio”. El ministro Armando Benedetti dijo que en una hipotética segunda usted le ganaría a Iván Cepeda; ¿cree que sería así? “Para ganar la segunda vuelta necesito que esos votos del centro que votaron en blanco y no por Rodolfo (Hernández) y por los cuales perdimos la elección, pues voten. Creo que el cálculo que uno tiene que hacer para la segunda vuelta es quién se queda con el centro: si se las queda Iván Cepeda o se los queda Paloma Valencia”.

Dicen que si gana la derecha habría otro estallido social; ¿cómo manejaría eso? “Esto no es entre izquierdas y derechas. La democracia es una cosa superior a las ideologías y los problemas de Colombia no son ni de izquierda ni de derecha. Los 5’600.000 pobres que están pidiendo respuesta no son de izquierda ni derecha. Tener 2’400.000 pelaos que no estudian ni trabajan no son de izquierda ni derecha. Buscar soluciones para esos problemas es lo que necesitamos y las soluciones no son ideológicas. Las soluciones son recetas que funcionen y siento que las recetas del uribismo funcionan”.