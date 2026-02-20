“¿Cómo la ven?” Registraduría se disculpa por elegir a una persona ciega como jurado de votación

Un hecho inusual ha generado controversia en el país luego de que se conociera el caso de Juan David Pérez Quintero, un integrante de la Selección Colombia de fútbol para ciegos que fue elegido como jurado de votación por la Registraduría para las elecciones de este año. Según contó Juan David a través de un video viralizado en sus redes sociales, a él, junto a otras dos personas que tienen la misma condición, les llegó la citación por parte de la entidad. Lea también: ¡Ojo! Cómo saber si fue elegido jurado de votación en las elecciones de 2026 “¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo así? ¿Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos? Pues imagínense esa problemática de la Registraduría, nos ha llegado una citación de que debemos ser jurado de votación”, comentó Juan David en Instagram, tomándose el asunto con algo de humor. En el mismo video, los afectados contaron cómo estaban procediendo. “Ya hemos hecho toda la documentación y acercamos el certificado de discapacidad, que somos ciegos, y lo que nos contesta la registraduría es que no, que tenemos que buscar uno más actualizado cuando el certificado de discapacidad no se debe actualizar, a no ser que la discapacidad haya sido modificada”, explicó, aclarando que al ser ciegos totales, esa condición no sería cambiada.

¿Qué respondió la Registraduría?

Ante el clamor de los afectados de que la entidad tomara cartas en el asunto, la Registraduría Municipal de Piedecuesta compartió con EL COLOMBIANO un comunicado donde explicaba lo sucedido.

Según la Delegación Departamental de Santander, “para el momento en que se realizó el sorteo y designación de jurados de votación en la Registraduría Municipal de Piedecuesta, no se tenía conocimiento de la situación del ciudadano Juan David Pérez Quintero, quien fue postulado por la Alcaldía Municipal como apto para ser nombrado jurado de votación”.

Una de las cartas donde la Registraduría explica el caso de Juan David Pérez Quintero. Foto: cortesía de la Registraduría a EL COLOMBIANO

En el comunicado, la entidad aclaró que una vez el ciudadano informó su situación, se exoneró de su función como jurado de votación.

Así mismo, en otra carta, la entidad aclaró que la selección de los jurados de votación se efectúa mediante un proceso automatizado y aleatorio, basado exclusivamente en los listados remitidos por entidades públicas y privadas y que, por lo tanto, no es la Registraduría quien tiene competencia para excluir de forma permanente a los ciudadanos que sigan siendo reportados como aptos para esas funciones.

Tanto la Registraduría como Juan David le confirmaron a este medio que la situación ya se había resuelto.

¿Qué se debe hacer si una persona con alguna condición médica no puede ser jurado de votación?