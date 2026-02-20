“¿Cómo la ven?” Registraduría se disculpa por elegir a una persona ciega como jurado de votación

Un hecho inusual ha generado controversia en el país luego de que se conociera el caso de Juan David Pérez Quintero, un integrante de la Selección Colombia de fútbol para ciegos que fue elegido como jurado de votación por la Registraduría para las elecciones de este año.
Según contó Juan David a través de un video viralizado en sus redes sociales, a él, junto a otras dos personas que tienen la misma condición, les llegó la citación por parte de la entidad.
Lea también: ¡Ojo! Cómo saber si fue elegido jurado de votación en las elecciones de 2026
“¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo así? ¿Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos? Pues imagínense esa problemática de la Registraduría, nos ha llegado una citación de que debemos ser jurado de votación”, comentó Juan David en Instagram, tomándose el asunto con algo de humor.
En el mismo video, los afectados contaron cómo estaban procediendo. “Ya hemos hecho toda la documentación y acercamos el certificado de discapacidad, que somos ciegos, y lo que nos contesta la registraduría es que no, que tenemos que buscar uno más actualizado cuando el certificado de discapacidad no se debe actualizar, a no ser que la discapacidad haya sido modificada”, explicó, aclarando que al ser ciegos totales, esa condición no sería cambiada.