Caras y opiniones del paro nacional

iván duque

Presidente de la República

No pretendan incendiar el país con falacias. Lo que más me preocupa es que traten de promover el incendio de la sociedad sobre mentiras. Algunos dicen: es que el Gobierno Duque es enemigo de los trabajadores. ¡Qué gran mentira! Logramos el mayor acuerdo en aumento salarial, desde que existe la concertación de los empleados del sector público, para cubrir a más de 1.3 millones de ciudadanos. Que a los jóvenes les paguen por debajo del salario mínimo, mientras yo sea presidente, eso no va a ocurrir en Colombia.