Pese a lo anterior, señaló que en el proceso –de llevarse a cabo– se debe garantizar la “juridicidad” y la transparencia. De todas formas, indicó que está convencida de que no hubo fraude, sino errores en la transmisión de datos. “Lo que debemos hacer es confiar en los mecanismos que nuestro sistema electoral tiene”, sostuvo.

La baronesa del Valle se sumó a la petición que hizo el presidente Iván Duque, el Centro Democrático, el Conservador y otros sobre un nuevo escrutinio, quienes fueron escuchados por el registrador Alexander Vega.

El funcionario solicitará hoy de manera oficial dicho reconteo, no sin polémica de por medio, teniendo en cuenta que el primer sector en pedir dicho mecanismo fue el Pacto Histórico.

No obstante, tras ganar curules y salir aun mejor salvado tras el escrutinio publicado el viernes 18 de marzo (lo que se conoció el 13 de marzo, día de elecciones, era un preconteo y no tenía peso legal), ya no está de acuerdo y protesta en contra de la iniciativa.