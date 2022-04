El partido político Verde Oxígeno empieza a dinamitarse desde adentro. Dos de las fichas más importantes del partido de Ingrid Betancourt se disgustaron por los acercamientos de la candidata presidencial con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Tras la avalancha de críticas que generaron los halagos entre ambos, los congresistas Daniel Carvhalo y Humberto de la Calle, quienes fueron electos bajo el aval de Verde Oxígeno, se pronunciaron a través de un comunicado para reprochar los mensajes públicos entre Betancourt y Uribe y, de paso, pedirle a ella, como jefa de esa colectividad, que establezca los métodos democráticos que debe haber dentro de cada partido.

Según De la Calle y Carvhalo, “resulta a todas luces incoherente buscar alianzas con partidos como el centro Democrático”. Además, aseguraron que “las ideas del expresidente Uribe contradicen el fondo nuestras convicciones y visión de país”.

Como esta, la candidata se ha visto enfrentada a otras discusiones que vienen de quienes deberían ser sus aliados. En los últimos días, por ejemplo, De la Calle se vio obligado a desistir de apoyar a Sergio Fajardo en las presidenciales porque incurriría en doble militancia.

Para esa ocasión, el senador le pidió a ella que se retirara de la campaña “porque solo tiene el 2 % de la intención de voto”, a lo que Betancourt le respondió que no lo haría y que, si no estaba de acuerdo, no se subiera a las tarimas con ella.