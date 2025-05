Según Leyva, Petro dejó plantado al presidente de Turquía en 2 llamadas que le hizo

El primer viaje que recuerda Leyva fue uno que realizó el presidente antes de tomar posesión. “Usted, presidente, venía produciendo escándalos que fueron enfoscados si se quiere, o escondidos o mantenidos en secreto por quienes estaban presentes pensando en la catástrofe moral que sus ignominiosos comportamientos y origen de los mismos podrían significarle a la nación; haceres absolutamente insoportables. Vergonzantes ante el mundo entero”, expresó.

El siguiente altercado diplomático mencionado por Leyva se remite al 19 de enero de 2023 , cuando se anunció que el presidente había cancelado su agenda en Davos. “Ya nos encontrábamos allí. Lo sucedido me llevó a suplir un insoslayable compromiso suyo. Me correspondió atender al ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair. Sorpresa para él, sorpresa para mí. Los temas centrales fueron las “estrategias de la administración pública y la democracia en tiempos de crisis”. Fui yo quien se sintió en crisis”, aseguró Leyva.