“¿Qué puede explicar que la senadora opositora cite a la revista que no quiere? Pues cuando se encuentran en el chisme destructivo. Mi papá tiene 87 años y su esposa , con la que convivió hasta el último día, murió hace dos meses. Mi papá no tiene novia ”, expresó Petro en su red social.

Para reiterar en lo dicho por el presidente, el mismo papá del mandatario desmintió la información: “No he visto las noticias, pero eso no es cierto”, afirmó Petro Sierra a Semana.

Aunque aseguró que sí conoce a Giraldo, afirmó que no tiene ninguna relación con ella: “Fue compañera de trabajo en la Contraloría General de la República. No sé por qué la nombraron. No tengo la menor idea y no es novia mía. No sé qué es lo que está pasando. No sé si es que nos estamos volviendo locos”.