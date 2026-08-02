El lugar donde Petro se iría de vacaciones, la pelea del “Elefante blanco” por peaje y más secretos en De Buena Fuente

El fin de la concesión Devimed, que tiene bajo incertidumbre a gran parte del Oriente antioqueño, suscitó también esta semana algunas fricciones políticas. Durante la tarde del pasado jueves, cientos de habitantes de la zona cercana al peaje Las Palmas se tomaron las calles para exigir su desmonte e intimidaron a los operarios del lugar para subir las talanqueras y no cobrar.
A la cabeza de los manifestantes se encontraba el senador Luis Carlos Rúa, más conocido como Elefante Blanco, y una de las voces más críticas de esos peajes. Más tarde al lugar llegó el gobernador Andrés Julián Rendón, quien hizo un llamado a respetar el orden. Rúa luego insistió en que financieramente es viable retirar uno de los peajes, mientras Rendón se mantuvo en que, si bien todos esos pedidos ciudadanos deben evaluarse, no debe aceptarse “que se vulnere la libertad de los demás o que personas ajenas a estas comunidades pretendan alterar el orden”.