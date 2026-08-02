Petro no inauguró el aeropuerto de Tolú: dejó plantado el acto y presentó como entregada una obra a medias

El presidente Gustavo Petro está en una maratónica carrera por entregar obras y proyectos antes de dejar el poder el próximo 7 de agosto. Lo hace, incluso, aunque esas obras ni siquiera estén terminadas.
Eso fue justamente lo que ocurrió con el aeropuerto Golfo de Morrosquillo. En la tarde del pasado sábado 1 de agosto, el mandatario llegó en el avión presidencial a la terminal aérea, ubicada en Santiago de Tolú (Sucre), una infraestructura llamada a fortalecer la conectividad y el turismo del Caribe colombiano. Sin embargo, permaneció cerca de 20 minutos sobre la pista y despegó sin descender para participar en el acto protocolario que estaba previsto.
Horas después, el presidente, la Presidencia y la Aeronáutica Civil presentaron ese aterrizaje como la ”entrega oficial de las obras”, pese a que el proyecto todavía no está completamente terminado.
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Según reportaron periodistas y asistentes presentes en el lugar, entre ellos Caracol Radio y Noticias RCN, la aeronave llegó hacia las 4:30 p.m. con la expectativa de que el mandatario encabezara la presentación de las obras. Sin embargo, Petro permaneció dentro del avión durante cerca de 20 minutos y posteriormente, la aeronave volvió a despegar utilizando parte de la nueva pista, mientras decenas de invitados seguían esperando el inicio de la ceremonia.