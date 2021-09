El año sabático que Piedad Córdoba se tomó de la política terminó en la tarde del jueves cuando compartió tarima al lado de Gustavo Petro. El pie derecho que tiene fracturado –por una caída al bajarse de su vehículo– no fue impedimento para pararse ante el micrófono y asegurar que Petro, de quien fue detractora en 2019, será el próximo presidente de Colombia.

“Me uno al Pacto Histórico por usted”, le dijo ante los militantes que llegaron hasta el Salón Rojo del hotel Tequendama, de Bogotá, para evidenciar su regreso a la puja electoral en la coalición a la que se han sumado nombres como el de Roy Barreras, con quien también ha tenido rencillas en el pasado, y pese a que en julio del 2020 se mostraba deprimida y decepcionada por el poco apoyo político a sus aspiraciones presidenciales.

Ahora, enarbolando las banderas de su fracción liberal, Poder Ciudadano, la excongresista antioqueña se subió al bus de Petro, que considera será el de la victoria en el 2022.

Sin embargo, con su llegada reviven todas las sombras que acompañan su trayectoria y que podrían incidir en una campaña que parece estar de nuevo marcada por la polarización.

De estos y otros temas, como de sus relaciones con las ahora extintas Farc, con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y hasta con el capturado barranquillero Álex Saab, Piedad Córdoba habló con EL COLOMBIANO.

¿Cómo fueron los acercamientos para que llegara al Pacto Histórico?

“Fueron las bases liberales, de movimientos sociales y del mismo Pacto las que me buscaron para que, como Poder Ciudadano, entráramos a aportar con nuestra experiencia y sobre todo a ampliar el Pacto hacia otros sectores, en la idea de ser gobierno en el 2022”.

¿Con qué condiciones

llega?

“No tengo peticiones especiales. Voy a participar con las reglas definidas por el Pacto Histórico. En lo programático estamos proponiendo varios elementos esbozados en mi discurso del Salón Rojo (inclusión de mujeres, afrodescendientes, revisión de reforma agraria, entre otros), y esperamos que sean apropiados tanto para la campaña al Congreso y a la Presidencia, como para nuestro ejercicio legislativo y de gobierno”.

En tarima dijo que le gustaban las listas cerradas para Senado y Cámara, ¿es esa una exigencia que le hizo a Petro?

“Creo que fue un acierto del Pacto impulsar la lista cerrada, facilitando a las y los electores que nos identifiquen por nuestras propuestas y evitando campañas personalistas. Entiendo que hay acuerdo para la lista cerrada al Senado y está en discusión la modalidad de las listas a Cámara, y quiero participar en el mecanismo interno de definición de esas listas”.

Con esta noticia revivieron las pullas que le ha tirado a Petro. En 2019 dijo que jamás votaría por él y que podía asegurar que él jamás sería presidente. ¿Por qué cambió de parecer?

“He tenido mis diferencias con Gustavo desde que nos conocimos hace 30 años en la Cámara de Representantes, pero justamente de eso se trata el Pacto Histórico: ponernos de acuerdo desde sectores disímiles, pero que compartimos la necesidad de una alternativa política a esta profunda crisis en la que nos tiene sumidos el gobierno del Centro Democrático. No es momento para ser tibio. Estar con Petro es un compromiso con un momento histórico decisivo”.

Muchos recuerdan su cercanía con las Farc, ¿qué tanta simpatía tiene por los disidentes de esa extinta guerrilla?

“Ni antes ni hoy he representado a ningún grupo al margen de la ley. No tengo simpatías ni con los disidentes ni con los que se quedaron con el partido. Pero toda la vida he sido una luchadora por la paz, y a 5 años de la firma del Acuerdo, está claro que la paz no ha llegado. Algo salió mal y debemos acabar la guerra para volcarnos a la inversión social”.

A propósito de eso, ¿por qué le dio tristeza la muerte de ‘Jesús Santrich’?

“Me dolió la muerte de Santrich, víctima de un montaje judicial. Estaba llamado a hacer política sin armas, pero fue víctima de un montaje por el que el fiscal (Néstor Humberto) Martínez Neira debería dar explicaciones al país; y el ministro (Diego) Molano, ¿que tiene que decir sobre esa muerte?. Es que me duele aún más cuando se trata de una persona que conocí y que fue artífice del Acuerdo de Paz”.

El periódico El Nacional entrevistó al periodista Gerardo Reyes, quien asegura en un libro sobre Álex Saab que usted fue el enlace clave de él con Maduro, ¿fue usted la que lo llevó a Venezuela?

“El Nacional lleva muchos años diciendo mentiras. No fui enlace de Alex Saab para nada. Seguir con esos refritos solo tiene como objetivo distraer el debate de fondo en Colombia: la crisis económica y política”.

¿Y qué tan fuerte está ahora su relación con Maduro?

“Dije públicamente que es hora de restablecer relaciones con todos los países del continente, reabrir los pasos fronterizos y hacer desarrollo binacional. Es un craso error querer volver la intervención a favor o en contra del Gobierno de Venezuela un tema de campaña o de gobierno, como lo ha demostrado la fallida política del presidente (Iván) Duque y su relación con un presidente imaginario”.

El 13 de septiembre se reveló un video con el que la señalan de cruzar irregularmente la frontera con Venezuela; de hecho, Migración Colombia le abrió un proceso sancionatorio. ¿Qué fue lo que pasó?

“Es falso. No entré a hurtadillas ni por ninguna trocha. Por las trochas que manejan los narcoparamilitares de la frontera fue que entró Duque a Guaidó, de forma no irregular sino ilegal. Yo entré legalmente y por cuestiones administrativas de Migración Colombia solo pude sellar mi pasaporte en Bogotá, pero ya todo ha sido aclarado y está en orden”.

Con su llegada al Pacto Histórico, ¿en qué queda su relación con el Partido Liberal, ya que están respaldando a Alejandro Gaviria?

“El Partido Liberal está con Petro. El cascarón con que se quedó César Gaviria, está con la derecha”.

¿Y con quién cree que se enfrentará Petro, si llega a segunda vuelta?

“Aún falta mucho terreno. Esta campaña apenas empieza. Las candidaturas de la derecha y la ultraderecha no despuntan pero si algo demostró Duque es que la derecha unida infundiendo miedo al cambio de Gobierno es capaz de imponernos a cualquier inepto”