Posesión de Abelardo de la Espriella: así es la Arena USC, el escenario elegido en Cali para el 7 de agosto

La Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, el escenario donde se realizaría la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, ha sido distinguida con múltiples reconocimientos por su diseño arquitectónico. La decisión de trasladar allí el cambio de mando, sin embargo, ha despertado tanto elogios como críticas entre distintos congresistas.
La infraestructura cuenta con un auditorio principal con capacidad para más de 2.500 asistentes, un auditorio complementario, más de 800 parqueaderos, silletería tipo cine, aire acondicionado, camerinos y tecnología de última generación en sonido, iluminación y pantallas LED.
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La decisión de trasladar la posesión a este escenario ya recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes y todo apunta a que este miércoles también obtendría el aval del Senado. Esa corporación ya había aprobado que la ceremonia se realizara en Popayán, pero ahora modificaría esa determinación tras la solicitud presentada por el presidente electo.
Sin embargo, trasladar este acto solemne de Bogotá a la capital del Valle tendría costos adicionales que se suman a los casi 6.000 millones de pesos destinados ya para el cambio de mando. Por ejemplo, los vuelos y hospedaje de los congresistas, de sus esquemas de seguridad, así como aspectos logísticos para los invitados nacionales e internacionales.