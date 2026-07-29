Posesión de Abelardo de la Espriella: así es la Arena USC, el escenario elegido en Cali para el 7 de agosto

La Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, el escenario donde se realizaría la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, ha sido distinguida con múltiples reconocimientos por su diseño arquitectónico. La decisión de trasladar allí el cambio de mando, sin embargo, ha despertado tanto elogios como críticas entre distintos congresistas. La infraestructura cuenta con un auditorio principal con capacidad para más de 2.500 asistentes, un auditorio complementario, más de 800 parqueaderos, silletería tipo cine, aire acondicionado, camerinos y tecnología de última generación en sonido, iluminación y pantallas LED. Le puede interesar: Cali activa dispositivo de seguridad ante posible posesión de Abelardo en la ciudad; ya hay lugar para el evento La decisión de trasladar la posesión a este escenario ya recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes y todo apunta a que este miércoles también obtendría el aval del Senado. Esa corporación ya había aprobado que la ceremonia se realizara en Popayán, pero ahora modificaría esa determinación tras la solicitud presentada por el presidente electo. Sin embargo, trasladar este acto solemne de Bogotá a la capital del Valle tendría costos adicionales que se suman a los casi 6.000 millones de pesos destinados ya para el cambio de mando. Por ejemplo, los vuelos y hospedaje de los congresistas, de sus esquemas de seguridad, así como aspectos logísticos para los invitados nacionales e internacionales.

La Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Foto: USC

¿Por qué fue elegida la Arena USC?

El rector de la Universidad Santiago de Cali, Carlos Andrés Pérez Galindo, explicó que se buscó un lugar que “se tuviera las más altas prestaciones para un momento histórico y un evento tan significativo y representativo para el país”. El directivo también contó a El País de Cali el papel que desempeñó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en el proceso de selección. Según explicó, fue ella quien postuló oficialmente la Arena USC para que fuera tenida en cuenta entre las diferentes opciones.

Gracias a sus características, la Arena USC se ha consolidado como sede de conciertos internacionales, congresos, espectáculos y eventos de gran formato, incluso relacionados con la Feria de Cali. Precisamente esa condición ha generado opiniones divididas. Mientras algunos destacan que cuenta con la infraestructura necesaria para un acto solemne, otros cuestionan que la ceremonia se realice en un espacio concebido para espectáculos. “No puede convertirse en un acto de propaganda ni en el lanzamiento de una marca personal”, dijo en la discusión del traslado de sede del Congreso la representante Paola Andrea Quiñones, del Pacto Histórico. Y en ese mismo sentido la representante Cathy Juvinao señaló que se trataba de una intención “caprichosa” del mandatario electo. Mientras tanto, la representante Carol Borda señaló que era una iniciativa para bajarle al “bogocentrismo” que tiene el país y, sobre todo, la política.

La Arena USC: detalles del escenario que se convirtió en referente del suroccidente

Desde su inauguración en diciembre de 2024, la Arena USC ha acogido decenas de eventos nacionales e internacionales y se ha convertido en uno de los principales escenarios para el desarrollo cultural, académico y empresarial del suroccidente colombiano. Este espacio está ubicado en la sede Palmira de la Universidad Santiago de Cali. Su ubicación permite una conexión rápida con las principales vías de acceso de la ciudad y se encuentra a pocos minutos del Cantón Militar de la Tercera Brigada, lo que habría sido un factor clave también para escogerla como espacio de la posesión presidencial.

Para el rector, realizar el cambio de mando en una institución de educación superior envía un mensaje sobre el papel que tendrá la educación en el gobierno entrante. “La herramienta más importante de transformación social que tenemos es la educación”, sostuvo Pérez Galindo. Agregó que la elección también representa un reconocimiento a las regiones. En ese sentido, consideró que realizar la ceremonia en Cali, una ciudad que durante los últimos años ha enfrentado retos relacionados con el orden público, refleja la intención del nuevo Gobierno de dar mayor protagonismo a los territorios. Puede leer: El “León” visitará al “Tigre”: Milei confirmó asistencia a posesión de Abelardo; ¿en qué se parecen? Y la Universidad Santiago de Cali ya inició los preparativos. Entre las labores previstas figuran revisiones de la infraestructura eléctrica, los accesos al recinto, los sistemas tecnológicos con el objetivo de garantizar que el lugar cumpla con todas las exigencias logísticas de la ceremonia. En los últimos días se evaluaron varias alternativas para albergar la posesión presidencial. Entre las opciones figuraron la Plaza de Cayzedo y la Plazoleta de San Francisco, ambas ubicadas en el centro de Cali, así como el Centro de Eventos Valle del Pacífico, localizado en las afueras de la ciudad, cerca del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Sin embargo, el gobierno entrante habría optado finalmente por la moderna infraestructura de la Arena USC.

Cali activó el plan de seguridad

Mientras el Congreso termina de aprobar el cambio de sede, Cali ya comenzó a preparar el operativo para recibir el acto oficial. El alcalde Alejandro Eder anunció la activación de un dispositivo especial de seguridad que contempla la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) y un trabajo articulado entre las autoridades municipales, departamentales y nacionales. No obstante, el mandatario advirtió que las autoridades actuarán con firmeza frente a cualquier hecho de violencia, vandalismo o bloqueo que pueda presentarse durante la jornada. “Como lo venimos haciendo estos dos años, respetaremos el derecho de la ciudadanía a cualquier manifestación pacífica dentro del marco de la ley. Pero nuestra tolerancia con el vandalismo, con la violencia, con los bloqueos, será cero. Quiero ser muy claro en eso”, aseguró. Lea también: ¿Congresistas del Pacto Histórico pueden ser sancionados si no asisten a la posesión de Abelardo de la Espriella? Eder explicó que la Policía, el Ejército y las demás instituciones encargadas de la seguridad ya recibieron instrucciones para desplegar un operativo especial que garantice el normal desarrollo de la ceremonia y la protección de los asistentes. De hecho, ya entró en funcionamiento un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se coordinarán todas las acciones de seguridad antes, durante y después del acto protocolario. Siga leyendo: Las veces que Petro ha defendido a cercanos untados de corrupción

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