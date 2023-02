Posible violación de topes y firmas fantasma enredan campaña Petro

Si bien es poco probable que prospere una sanción en contra de Gustavo Petro por aparentes irregularidades en las cuentas de la campaña que lo llevó a la Presidencia, no es un hecho menor que tenga que dar explicaciones por líos que van desde aparentes violaciones de topes de financiación hasta pagos a empresas fantasma.

Aunque inicialmente esos $77 millones fueron reportados, pasado un mes –con un Petro triunfador en primera vuelta– se invalidó la factura, pues la compañía hizo un reembolso de $38,6 millones. ¿Qué había detrás? Los auditores lo sugieren en su informe: “Si no se hace este ajuste al contrato, la campaña sobrepasaba el tope de gastos permitido (...) La dirección de la campaña no brinda las explicaciones de la reversión”.

Otro factor acrecienta las dudas. Detrás de la empresa –Seguridad Privada y Vigilancia Olimpo Seguridad– se encontrarían los hermanos Eduardo y Polo Ávila, allegados del Jefe de Estado, al punto que el primero funge hoy como embajador en España y el otro es su representante en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Por si fuera poco, Polo Ávila –quien fue gerente del Fondo de Vigilancia en la Alcaldía Petro–, resultó salpicado en una investigación por un cartel de vigilancia privada dedicado a engañar al Estado para hacerse a contratos. En respuesta, Ávila negó relaciones con la empresa, pese a que Cambio demostró que su hermano y su madre figuran como accionistas en una fusión con otra compañía.

A estas irregularidades se suman pagos a empresas por más de $450 millones que –reveló la auditoria– se registraron en la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Piedecuesta (Santander) solo después de hechos los negocios. Es decir, al momento de hacer los pagos no existían formalmente. En medio de las transacciones se evidenció, además, que algunas de las facturas expedidas no fueron electrónicas (pese a ser su obligación) o que no se discriminó el IVA

En materia publicitaria, frente en el que Petro más gastó plata –más de $19.500 millones solo en primera vuelta (ver infografía)–, el informe indicó que hay incertidumbre por un contrato y los sitios donde fueron instaladas vallas por las que se pagaron más de $178 millones. Además, que el contratista José Orlando Riveros, que proporcionó publicidad para Petro por $1.446 millones –y que había tenido contratos en su Alcaldía– no presentó información financiera de 2020, 2021 y 2022.

Ante los cuestionamientos, el gerente de la campaña Petro, Ricardo Roa –quien suena para la presidencia de Ecopetrol–, negó cualquier irregularidad en y explicó que nunca se violaron los topes, pues el informe de auditoria determinó que los gastos ascendieron a $28.517 millones, mientras que lo reportado al CNE fue de $28.384. Es decir, $152 millones menos que el límite fijado. Defendió también que se redujo el número de escoltas de 5 a 10, lo que explica porque hubo reembolso de recursos.