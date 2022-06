Este arribo de Petro se dio después de la postulación de Roy Barreras como candidato a la presidencia del Congreso, decisión que desató la primera pelea interna en el Pacto Histórico. El nombramiento generó división debido a que la primera cara visible del proyecto de “cambio” será un político tradicional, que no representa el cambio, según el senador Gustavo Bolívar.

Parece que Petro le apuesta al fortalecimiento institucional, incluso cambió su tono al hablar sobre el encuentro. En Twitter publicó: “Me reuní con el presidente Duque. Me mostró la mítica espada de Simón Bolívar que entregamos. Ahora la cuidaré y haré que el pueblo colombiano la pueda ver y ser su dueño”.

Este primer acercamiento duró poco más de una hora y se dio en medio de un ambiente cordial. El presidente electo ha mantenido su rol de opositor y advirtió que retrocederá compras de aviones para instituciones públicas.



Empalme entre reclamos

En su llegada al Palacio Presidencial, Petro mostró su cara más amable mientras era recibido por tres miembros del equipo de empalme del gobierno actual: el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo; la jefa de gabinete, María Paula Correa; y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz. Posteriormente, fue recibido por el presidente Duque.

Más allá del acto simbólico que representó la foto entre quienes han sido férreos enemigos políticos en los últimos cuatro años, el encuentro entre Petro y Duque se dio en medio de un ambiente enrarecido, pues tras la segunda vuelta del domingo, ambos han protagonizado una disputa entre reproches del primero y respuestas del segundo.

El primer hecho que hizo que se confrontaran se registró en el discurso que hizo el presidente electo el domingo. Ante cientos de sus seguidores, Petro pidió al fiscal General, Francisco Barbosa, que libere a los jóvenes capturados en los últimos días, señalados de pertenecer a la ‘Primera Línea’. “Le pido al Fiscal que libere a la juventud, liberen a los jóvenes”, reclamó Petro.

Barbosa desacreditó a esta petición y aseguró que no es un tema que le competa al jefe de la Rama Ejecutiva. Por su parte, Duque subió el tono y un día después planteó que un mandatario nacional no puede hacer y decir lo que le parezca. “A nadie lo eligen presidente de la República para hacer lo que le venga en gana, lo eligen para gobernar y dar garantías ante el marco institucional y democrático”, señaló.

El segundo capítulo de esta disputa se dio el pasado miércoles cuando Petro le solicitó al presidente en funciones que suspenda la compra de aviones. “Todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas, se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras”, expuso.

Duque le salió al paso a este anuncio de quien será su sucesor en la Casa de Nariño y aseguró que la Nación no ha hecho este tipo de compras ni por lujo ni a última hora. “Nosotros no estamos haciendo compras de aviones suntuarias, no estamos haciendo compras de equipamiento militar que corresponda a decisiones de último momento o de ventoleras”, apuntó.