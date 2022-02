En 1992, cuando los conservadores ganaron inesperadamente las elecciones generales británicas, lo hicieron gracias al diario amarillista The Sun, que sacó del libreto a los candidatos, mostrándolos cercanos a la gente y, un dato no menor, esparciendo información que no era verdadera. El mismo fenómeno ocurrió en 2016, cuando Donald Trump echó las estadísticas al piso y fue elegido presidente de Estados Unidos: Facebook le dio la victoria en un país con más de 160 millones de cuentas activas. Las elecciones de este año en Colombia no parecen muy diferentes.

Las redes sociales ya no son una opción, como en 2010, cuando Antanas Mockus surfeó una ola verde que resultó ser una marea de espuma que no dio el paso de las redes a los votos. La maquinaria y el tamal ya no son suficientes. Hoy, de la lista interminable de precandidatos, todos tienen redes sociales en las que hacen animaciones y chistes, bailan, cantan, atacan y se defienden.

En Colombia hay 32 millones de cuentas activas en Facebook, 12 millones en Instagram, casi 13 millones en Tik Tok y 3,2 millones en Twitter. Se trata de una bolsa de votos que podría darle la vuelta a cualquier elección. Todos van por los jóvenes, los mismos que han salido a las calles en las numerosas protestas que han puesto de cabeza al gobierno de Iván Duque. Ese voto joven puede elegir el próximo presidente del país.

El activismo en las redes no se restringe al volanteo digital, también acude a los ataques feroces de las bodegas y de los medios digitales que difunden información falsa y mentirosa, donde se habla de la vida personal de los candidatos y se difunden chismes.

Aunque muchos tratan de desvirtuar el uso de las bodegas y de influenciadores, esto no es un invento: es un negocio en el que trabajan desde programadores hasta politólogos y periodistas.

El valor de cada una se mide por la antigüedad de sus cuentas –entre más viejas, más caras, pues parecen reales– y qué tan creíbles son. Por ejemplo, si tienen una foto de perfil, si han trinado sobre otros temas resultan más convincentes porque las aleja de lo que podría ser un bot. Los precios superan los 10 millones de pesos mensuales, dependiendo del cliente y de servicio.

Además, desde las bodegas también se les paga a influenciadores, personas con alcance y miles de seguidores, para que difundan las tendencias o ideas que quieren. Algunos pueden llegar a cobrar hasta 3 millones de pesos por un solo trino. Este negocio es tan nuevo que las autoridades ni siquiera lo pueden rastrear, el Consejo Nacional Electoral está lejos de seguir la velocidad del feed de Instagram y de los hilos de Twitter.