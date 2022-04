El registrador Nacional, Alexander Vega, les pidió este martes a Fiscalía y Procuraduría que investiguen si dentro de las 22.255 inconsistencias halladas durante el preconteo de los votos en las elecciones a Congreso –del 13 de marzo– se le “metió la mano intencionalmente” para afectar ese proceso.

Lo que dice el Registrador es que –de acuerdo con investigaciones internas– se habrían intervenido irregularmente formularios E-14 para, al parecer, esconder votos. No obstante, aún no es claro si se quería o no afectar a algún partido político en específico.

Según la documentación conocida por EL COLOMBIANO, el dosier que les entregó Vega a los organismos de control contiene copias de formularios con asteriscos en casillas donde no se registraba votación por candidatos o partidos. También hay casos de rayas, cruces, tachones, líneas, entre otros, en todo el formulario, lo que –de acuerdo con el Registrador– dificulta la identificación del destinatario de los sufragios.

Además, de acuerdo con lo remitido por Vega este lunes, hubo “errores de diligenciamiento en los totales diferentes en los tres cuerpos del E-14 (delegados, claveros y transmisores). Y formularios E-14 en donde los jurados diligenciaron el código del candidato, en el lugar donde se debería haber referido el número de votos”.

En total, Vega admitió que en las cerca de 23.000 mesas auditadas pudo haber errores humanos, aunque pidió ponerle bien el ojo en 5.109 que son en las que jurados de votación habrían intervenido de manera dolosa, es decir, premeditadamente con la intención de generar un error.

También solicitó que en los análisis que hagan la Fiscalía y la Procuraduría se indague si en caso de encontrarse falencias, se dieron de manera colectiva, bajo el entendido de que pudo haber jurados que actuaron en grupo y a favor de una determinada colectividad política.

Y mientras por un lado actúa buscando que se investiguen posibles irregularidades, por otra parte, se comenzó a mover, por fin, un proceso en contra suya que podría terminar costándole el cargo.

En efecto, el Consejo de Estado citó para este miércoles, a las 9 de la mañana, una audiencia para destrabar el proceso que se sigue por la cuestionada elección de Vega como Registrador.

El propio funcionario deberá sustentar si llegó o no al cargo por méritos propios o si tuvo el “empujoncito” de tres magistrados, como dice una demanda que pide la nulidad del proceso por el que llegó a la entidad electoral.