El candidato Rodolfo Hernández reiteró este martes que no asistirá a debates en lo que queda de campaña de cara a la segunda vuelta presidencial de este 19 de junio. Según él, porque en un minuto o dos no alcanza a exponer sus ideas.

“Yo voy a donde me inviten, cara a cara”, dijo Hernández cuando se le preguntó en Blu Radio si asistiría a debates con su contendor Gustavo Petro en estos 19 días que quedan de campaña. Posteriormente, aclaró que se refería a entrevistas en medios de comunicación porque allí si tendría tiempo para exponer lo que el considera su “filosofía”.

“A debates de un minuto o dos yo no voy. Le preguntan a uno por la reforma tributaria y la tiene que exponer en dos minutos, el tiempo no alcanza. Queda uno a mitad de camino y después dicen que no soy capaz de dominar los temas”, fue la razón que expuso el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción para negar su asistencia a los debates.

En debates anteriores el exalcalde de Bucaramanga no ha salido también librado. En uno que organizó la Feria del Libro de Bogotá, mostró desconocimiento ante el acuerdo de Escazú, un tratado internacional en materia ambiental que todavía está por tramitarse en el Congreso.