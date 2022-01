Los Galán hacen jugarretas propias de un clan político: Rodrigo Lara

Por medio de un comunicado, la Coalición Centro Esperanza determinó respaldar a Alejadro Gaviria después de asegurar que lamentaban “los apoyos por parte de dirigentes que han acompañado la agenda de Gobierno del presidente Duque, a la que nos oponemos con firmeza, es una equivocación que no compartimos y lamentamos”. Y es que determinaron no aceptar más este tipo de apoyos, pero no con carácter retroactico. Además, como ya lo habí dicho Sergio Fajardo, dojero: “También fue desacertado ventilarla públicamente, sin discusión previa, como se había procedido en oportunidades anteriores”. Todo esto llevó a Ingrid Betancourt a renunciar a la coalición a la que había llegado casi como un faro moral hace unos meses.