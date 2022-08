Barreras fue elegido por el Pacto Histórico sin haber renunciado a su militancia en el Partido de la U un año antes; además, esta colectividad no hace parte del Movimiento Alianza Democrática Amplia (ADA), quien avaló su candidatura.

Frente a esta situación, Barreras dijo que tiene otras preocupaciones.

“Hay mucho ciudadano preocupado y desocupado. He tomado una decisión y no me dejo distraer, se harán cargo de esas demandas delirantes un equipo de abogados”, concluyó Barreras.