En ese sentido, reconoció la experticia de Barreras y “su inmensa capacidad” para lograr la aprobación, por ejemplo, de la reforma tributaria y otros temas “tan importantes y candentes “como el Plan de Desarrollo.

“Todos reconocemos su ejercicio extraordinario, y que yo lo diga, sabiendo que hemos tenido contradicciones muy fuertes, me hace reconocer todo lo que usted ha sido capaz de hacer en su desempeño no solo como senador, sino en la tarea que ha hecho de lograr que estos proyectos salgan”, declaró.

Inclusive, aprovechó su intervención para insistir en que el Pacto Histórico no se va a “prestar” para el cierre del Congreso, “una afirmación que es totalmente falsa y contradictoria frente a lo que hemos hecho”.

La senadora, al solidarizarse una vez más con Barreras, se puso como ejemplo y rechazó la sanción que le impuso a ella el entonces procurador Alejandro Ordóñez para ejercer cargos públicos: “El exprocurador me sentenció a 42 años, me penalizó. Yo me moría, volvía a nacer y todavía estaba inhabilitada. Afortunadamente, en el ejercicio del derecho, logré que después de 8 años me levantaran esa sanción”.