Con el estilo político que lo ha caracterizado, publicó una carta de dos páginas en la que detalló los motivos por los que no ve viable respaldar a alguno de los dos aspirantes que quedaron en la contienda y, al mismo tiempo, argumentó su decisión de no tomar una postura.

No obstante, la posición de Fajardo dista de la de Murillo. El exgobernador de Antioquia asegura tener una razón personal que le impide votar por Petro ya que este le acusó de ser un “uribista enclosetado” cuando en 2018 descartó apoyar su aspiración.

Fajardo cuestionó que en las filas del Pacto Histórico militen políticos señalados por corurpción, también puso en duda su desempeño como alcalde de Bogotá y aseguró que este “propone programas imposibles, revestidos con un supuesto rigor, que pretenden responder a las necesidades del pueblo. El terreno está abonado para el populismo y después viene la frustración”.

La determinación de no votar tampoco por Rodolfo Hernández tiene una historia diferente. Antes de la primera vuelta, los dos candidatos intercambiaron mensajes, pero su alianza no tomó forma; para la segunda tuvieron una reunión en Bogotá en la que Fajardo intentó conversar sobre las líneas programáticas, pero Hernández le respondió que el programa de gobierno que había pasado era el suyo y que no lo modificaría.

“Los detalles de su programa no son claros, en varios temas estamos en franca contradicción y en él no encontramos una propuesta que permita visualizar cómo sería su gobierno. Es una nebulosa por la que habría que votar prácticamente a ciegas”, escribió Sergio Fajardo.