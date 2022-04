Si bien está cantado que Gaviria oficializará su respaldo a Gutiérrez, este miércoles ambos se reunirán para conversar sobre el documento de las “líneas rojas”. Cuando se tome la decisión definitiva y si no hay contratiempos en cuanto al contenido del texto que ya le fue entregado al paisa, hoy mismo podría hacerse el anuncio oficial del apoyo de la bancada liberal a Gaviria.

No obstante, una porción de congresistas no se irá de ninguna manera con el exalcalde de Medellín, pues varios están con Petro y otros no han definido su respaldo.