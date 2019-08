Vélez, la carta de los conservadores para entrar en la disputa electoral

Estos hechos son reflejo de un partido que, aunque ha perdido su vocación de poder, se las ingenia para no quedar por fuera del gobierno y del juego del poder. Así garantizan su cercanía con la toma de decisiones y les permite estar vigentes en la política, eso sí, sin brillo propio.

Desde la administración de Juan Gómez Martínez entre 1998 y 2000, Medellín no tiene un alcalde del Partido Conservador. A nivel nacional, Belisario Betancur, entre 1982 y 1986, fue el último presidente de la colectividad y, aunque Andrés Pastrana representó a las toldas azules, su llegada a la Casa de Nariño fue por un movimiento significativo de ciudadanos.

Para Pedro Piedrahita, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Medellín, el respaldo de los conservadores es interesante porque tiene redes de confianza en los territorios, fortalecidas y articuladas con los congresistas. “Son maquinarias. Los congresistas manejan el caudal electoral, el partido se mantiene en el poder por los votos y por las supuestas alianzas programáticas”, señaló el analista.

Juan Diego Gómez, senador por el conservatismo, dijo que hacer alianzas y buscar avalar a otros candidatos es normal porque “la fragmentación del poder es una realidad, a nadie le alcanza solo. Esto se ve incluso en el Gobierno Nacional. Duque ganó la Presidencia, no por amplio margen, y no tiene la gobernabilidad porque no logra aglutinar”.

La competencia por la Alcaldía de Medellín muestra la continua estrategia conservadora, de estar a la sombra, sumando su maquinaria y apostándole a un ganador que, aunque no los represente por completo, se convierta en su opción de poder.

“Es un partido sin interés en formar a sus electores, ni busca el poder con sus candidatos. Hoy apoyan a Vélez, pero en los próximos días según los golpes de opinión, se pueden ir para otro lado”, concluyó Piedrahita.

No obstante es claro que pese a no tener candidatos relevantes para presidenciales, los resultados del partido Conservador en las elecciones regionales siempre son buenos, y eso se convierte en un impulso cierto para la aspiración de Vélez Uribe.