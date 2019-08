Campaña electoral, un fantasma para el avance de la legislatura

Carlos Cuenca, presidente de la Cámara de Representantes que recién ajusta el primer mes en el cargo, recibió una derrota muy particular: el plenario no lo acompañó en la idea de que las sesiones se mantengan los martes y los miércoles y no los lunes y martes.

El cambio en la agenda de trabajo se debió a que de aquí hasta la última semana de octubre los congresistas tendrán una prioridad política de peso, liderar las campañas de sus candidatos a las elecciones regionales del día 27 de ese mes cuando se escogerán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, todos ellos claves para las aspiraciones de reelección de los congresistas en marzo de 2022.

No valió la advertencia de Cuenca. “Con esta propuesta se corre peligro de que las Comisiones no puedan sesionar, porque el lunes estarían llegando los congresistas de la región a Bogotá y el martes sería el día de lleno para la plenaria”, manifestó el dignatario de la Cámara a sus compañeros y a los periodistas.

Esa nueva realidad, sesionar lunes y martes, estaba casi que echada. El Senado impuso ese modelo desde hace un mes cuando su presidente, Lidio García, así lo dispuso para facilitar la campaña política en la región y el trabajo legislativo en Bogotá.

De ahí que la campaña se convierte desde ya en un “fantasma” para que la discusión de más de 200 proyectos, ya radicados, en donde hay de toda índole se puedan colgar y frenar las pretensiones de partidos (oficialistas, independientes y oposición) y el propio gobierno.