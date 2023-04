Al principio pensaron que eran militares colombianos. El rápido caminar de las botas negras contra el lodo y los gritos de tropa ya no son extraños para la gente de la frontera, por donde a diario transitan las Fuerzas Armadas del Estado.

Pero el terror vino minutos después: gritos, insultos y mucho fuego. Quienes vivieron la situación aseguraron que agentes de la Guardia Nacional Bolivariana invadieron tierras colombianas y quemaron casas y cultivos de campesinos humildes para atemorizar a la población y ganar terreno para las guerrillas que trafican por ahí.

“Luego entendimos que no se trataba de ningún grupo armado del país sino que, otra vez, era la guardia venezolana invadiendo nuestros cultivos. Acá es normal que ellos hagan eso, pero no es común que lleguen quemando cosas, amenazando gente. Creo que ya estamos tocando fondo”, contó un campesino de esa zona conocida como La Gabarra, en todo el límite de Tibú, Norte de Santander, que conecta con Venezuela.

De este lado, los campesinos viven en el municipio con más hectáreas de hoja de coca de todo el país –con alrededor de 22.000 sembradas según Unodc– del lado venezolano, los militares siguen las órdenes del general de brigada Luis Adolfo Rosales Molina, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana de esa zona fronteriza.

Esa presunta intervención de fuerzas militares del vecino país ocurrió la primera semana de marzo y no fue la única. Solo el mes pasado, los tibuyanos alcanzaron a contabilizar por lo menos cuatro incursiones de la Guardia venezolana en territorios criollos.

Pero las denuncias no son nuevas para las fuerzas militares que deberían controlar esa situación.

Un coronel con poder de mando en la Segunda División del Ejército –que controla territorios en Santander, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Antioquia, Bolívar y Cesar– le dijo a EL COLOMBIANO que es común que los habitantes de toda esa zona de frontera reclamen por incursiones del ejército venezolano, pero que ha sido “misión imposible” corroborar la situación e iniciar los procesos pertinentes porque los hombres armados pasan la frontera por períodos cortos de tiempo y en zonas muy alejadas donde el Ejército no patrulla de manera permanente.

“Cuando llegamos a ver qué fue lo que pasó ya no hay nada ni nadie. Entonces no se puede hacer nada. Lo otro es que los campesinos a veces no diferencian bien dónde termina Venezuela y dónde comienza Colombia, entonces generan falsas alarmas porque los operativos se dan en un límite donde es difuso distinguir para ellos”, dijo el coronel.

Bajo esa misma forma de operar, la Guardia del vecino país se ha visto patrullar en tierras colombianas en toda la frontera colombo-venezolana ubicada al norte de Colombia (Ver mapa), una zona bastante privilegiada para el narcotráfico que comparte otra cosa en común: la presencia y operación de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, ELN; las disidencias de las Farc y carteles de droga que usan esos corredores para enviar cocaína a otros países de América Latina, Europa y Estados Unidos.