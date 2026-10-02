De la Espriella confirmó 148 capturas en operación contra secuestro y extorsión: 11 son del Clan del Golfo

El Gobierno reportó la captura de 148 personas señaladas de participar en redes de secuestro, extorsión y otros delitos, como resultado de la operación Perla, desarrollada por la Policía Nacional, a través del Gaula, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El operativo se extendió por seis ciudades y 12 departamentos y alcanzó a estructuras como el ELN, el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otros grupos delincuenciales. Entre los detenidos hay 11 integrantes del Clan del Golfo, según informó el presidente Abelardo de la Espriella. Entérese: De la Espriella anuncia ofensiva contra empresas privadas de seguridad: “no pueden ser fachada del crimen”

Operación Perla dejó 148 capturas por secuestro y extorsión y más de 1.195 elementos incautados

Del total de capturados, 75 estarían relacionados con casos de extorsión, 32 con hechos de secuestro y 41 con delitos conexos, de acuerdo con el balance entregado por la Presidencia. La operación también permitió la incautación de 1.195 elementos, entre ellos armas de fuego, munición, granadas, celulares, motocicletas, un vehículo, un dron, dinero en efectivo y estupefacientes. Las autoridades señalaron que las estructuras intervenidas venían afectando principalmente a comerciantes, transportadores y ciudadanos mediante exigencias económicas y acciones relacionadas con el secuestro. Conozca: Tras 11 ataques con drones del ELN este mes en Chocó, la Gobernación convocó consejo de seguridad

El balance de De la Espriella a casi dos meses de Gobierno

Además del resultado de la operación Perla, De la Espriella entregó un balance acumulado de las acciones contra el secuestro y la extorsión desde el comienzo de su Gobierno. Según las cifras oficiales, 114 personas han sido capturadas por secuestro y 390 por extorsión desde el 7 de agosto. La Presidencia también aseguró que, a partir de las denuncias ciudadanas, se ha evitado el pago de más de $34.000 millones a organizaciones criminales.

El Gobierno agregó que durante su primer mes de administración el secuestro registró una reducción del 79 % y la extorsión del 62 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior. De la Espriella destacó el papel de las denuncias para activar las investigaciones y operaciones contra estas estructuras: “A los secuestradores y extorsionistas les tiene que quedar claro: vamos por ustedes. No vamos a permitir que sigan financiándose con el miedo y el trabajo de los colombianos. Cuando el Estado se decide, nunca pierde”, concluyó. Siga leyendo: Caen tres miembros del ELN tras extorsiones, quema de bus y ataques a tropas del Ejército en la vía a la Costa Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas:

La Operación Perla es un operativo contra estructuras vinculadas al secuestro, la extorsión y otros delitos que dejó 148 personas capturadas en 12 departamentos de Colombia. ¿Cuántas personas fueron capturadas por extorsión y secuestro en la Operación Perla? La operación dejó 75 capturas relacionadas con casos de extorsión, 32 estuvieron relacionadas con hechos de secuestro y otras 41 correspondieron a delitos conexos. ¿Qué grupos criminales fueron capturados en la Operación Perla? El operativo afectó estructuras del Clan del Golfo, ELN, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otros grupos delincuenciales.