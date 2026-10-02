De la Espriella confirmó 148 capturas en operación contra secuestro y extorsión: 11 son del Clan del Golfo

El Gobierno reportó la captura de 148 personas señaladas de participar en redes de secuestro, extorsión y otros delitos, como resultado de la operación Perla, desarrollada por la Policía Nacional, a través del Gaula, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.
El operativo se extendió por seis ciudades y 12 departamentos y alcanzó a estructuras como el ELN, el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otros grupos delincuenciales. Entre los detenidos hay 11 integrantes del Clan del Golfo, según informó el presidente Abelardo de la Espriella.
Entérese: De la Espriella anuncia ofensiva contra empresas privadas de seguridad: “no pueden ser fachada del crimen”