Caen tres miembros del ELN tras extorsiones, quema de bus y ataques a tropas del Ejército en la vía a la Costa

La Fiscalía General de la Nación aseguró a tres hombres señalados de hacer parte de la compañía Héroes de Tarazá del ELN, estructura con presencia en Cáceres, Tarazá y Valdivia, en el Bajo Cauca antioqueño.

Los capturados son los hermanos Jaider Giovanni y Wilder Arley Vera Gil, y John Argenis Mazo Chavarría, quienes fueron imputados por los delitos de rebelión, concierto para delinquir agravado y terrorismo. Ninguno aceptó los cargos y los tres deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según la investigación, los procesados cumplían roles distintos dentro de la estructura. Jaider Giovanni Vera Gil era el encargado de recolectar el dinero producto de extorsiones a comerciantes ubicados sobre la Troncal al Caribe y realizaba labores logísticas como el suministro de víveres y la adquisición de clorhidrato de cocaína para el sostenimiento del grupo.

También está vinculado a la quema de un bus de servicio intermunicipal ocurrida el 15 de diciembre de 2025 en el sector de La Paulina, en Valdivia, acción que generó temor entre la población y afectó la movilidad en el corredor vial.

Los otros dos procesados son señalados de participar en el abastecimiento de alimentos y diversos elementos para la estructura armada, así como en el cobro directo de las extorsiones que el grupo ilegal imponía a distintos sectores económicos de la región.