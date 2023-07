Así las cosas, l os que se quedaron en la reunión eligieron a Lozano como la candidata única del partido con 8 de 13 votos. Los otros 5 sufragios fueron así: el senador Ariel Ávila se abstuvo, la senadora Carolina Espitia no participó por problemas de conexión y los senadores Asprilla, Name y Fabián Díaz se salieron de la junta.

El problema ahora para la senadora es que, ante la falta de consenso de todos los verdes, los demás candidatos planean postularse a ese cargo en la plenaria del Senado de este 20 de julio, destapando así una definición a voto limpio entre los verdes.

Una fuente de la Alianza Verde sostuvo que Iván Name e Inti Asprilla salieron molestos del encuentro porque se estaba haciendo una votación abierta y no secreta. Ellos alegaron que esa metodología no correspondía con los estatutos y que preferían no participar en ella.

Por eso, los dos senadores pondrán su nombre en la cita de instalación del Congreso para competir con la senadora Lozano, lo que llevará a que sean los 108 senadores los que tomen una determinación que le correspondía a los verdes.