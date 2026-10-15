De la Espriella le ordenó a MinCultura retirar y no usar la imagen de Carlos Pizarro en lugares públicos

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió desde el Ministerio de Cultura al excomandante del M-19, Carlos Pizarro, y le ordenó a la jefa de esa cartera, Paola Holguín, retirar las imágenes públicas alusivas al exlíder del grupo guerrillero. Para el mandatario, con las imágenes a Pizarro se estaba haciendo apología a lo ilegal. “Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara”, justificó “Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos”, subrayó.

La orden de De la Espriella se suma a la decisión que días atrás tomó el Consejo de Estado de suspender el reconocimiento del sombrero de Pizarro como patrimonio cultural de la Nación, pues en su momento la administración de Gustavo Petro se habría saltado algunos procedimientos para que la prenda recibiera dicha declaración. Lea también: Consejo de Estado suspende reconocimiento del sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural Sobre esa medida, el alto tribunal explicó que desde el Ministerio de Cultura, encabezado en el gobierno anterior por Juan David Correa, se ignoró un proceso que implica someter el sombrero al Régimen Especial de Protección, un procedimiento que implica la inclusión en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural (LICBIC), además de la evaluación sobre si el bien requiere un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).

El presidente Abelardo de la Espriella le ordenó a la ministra de Cultura, Paola Holguín, retirar de los espacios públicos las imágenes alusivas a Carlos Pizarro, excomandante del M-19, al considerar que constituyen una apología al terrorismo. Foto: Colprensa.

Carlos Pizarro Leongómez hizo parte de la fundación del movimiento insurgente M-19 que tuvo como una de sus primeras acciones militares el robo de la espada de Simón Bolívar en 1974. En 1986 asumió la comandancia del grupo guerrillero siendo su último líder antes de la dejación de armas y la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco el 8 de marzo de 1990.

El excomandante que antes de unirse a los grupos al margen de la ley estudiaba derecho en la Universidad Javeriana de Bogotá fue proclamado candidato presidencial una vez la guerrilla pasó a ser el movimiento político Alianza Democrática M-19. En plena campaña por llegar a la Casa de Nariño, fue asesinado el 26 de abril de 1990 a manos de un sicario que le disparó en pleno vuelo entre Bogotá y Barranquilla. Su crimen fue catalogado de lesa humanidad en 2010. Siga leyendo: Condenan a 20 años de cárcel a exagente del DAS por participación en el asesinato de Carlos Pizarro Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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